Vaccini, tensioni e liti in ospedale Marsala per attesa somministrazione

I carabinieri sono intervenuti ieri presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala (TRAPANI) in quanto personale medico aveva richiesto l’intervento per tensioni all’interno e fuori dalla struttura tra medici e civili in attesa del vaccino antiCovid.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno potuto constatare che il tutto era scaturito dalle lunghe attese e file interminabili che i cittadini subivano prima della vaccinazione. Con l’ausilio di un equipaggio della polizia di Stato e della polizia municipale e’ stata riportata alla normalita’ una situazione che stava pericolosamente degenerando, permettendo cosi’ la ripresa delle attivita’ di vaccinazione.