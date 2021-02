Regione, incontro tra assessore allo sport e Comune di Caltanissetta: FDI, aiuti a mondo del fitness e delle palestre

Giovedì 18 febbraio 2021 il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Vincenzo Lo Muto ha partecipato, presso l’Assessorato turismo, sport e spettacolo della Regione, ad un incontro tra l’assessore Manlio Messina, il consulente allo sport Toti Longo e l’attuale amministrazione comunale nissena rappresentata dal primo cittadino Roberto Gambino e l’assessore Fabio Caracausi.

Il tema centrale dell’incontro è stato rivolto ad illustrare e rendere edotti gli interlocutori sulle iniziative regionali a favore degli imprenditori che operano nel settore del Fitness e delle palestre.

Oggi, infatti, a causa dell’emergenza CoronaVirus, la chiusura di migliaia di centri sportivi, palestre, piscine e campi sportivi rischia di far collassare uno tra i più importanti network di promozione di salute e sani stili di vita. A questo si aggiunge il rischio occupazionale per tutte quelle professionalità, impegnate a vario titolo nell’industria dello sportsystem.

Un precedente incontro tra assessorato regionale e amministrazione nissena, era già avvenuto lo scorso 12 febbraio 2021 in una videoconferenza organizzata dal circolo Fratelli d’Italia Caltanissetta, che aveva coinvolto anche l’ANIF (Associazione Nazionale Impianto, Sport & Fitness) oltre ad operatori ed imprenditori, non solo nisseni, che operano nell’industria del fitness. Quel confronto aveva permesso di far emergere i bisogni e le istanze degli operatori del settore, stanchi e avviliti dalle misure restrittive nazionali e dalla mancanza di ristori adeguati alla loro sopravvivenza professionale.

La discussione in assessorato tra Manlio Messina e il Sindaco di Caltanissetta ha permesso di comprendere le diverse iniziative che il governo regionale sta ponendo in essere per l’aiuto agli imprenditori. In primis quelle un decreto regionale sui ristori, le cui modalità di fruizione sono in fase di definizione e che potrebbero rappresentare un forte segnale che la politica rivolge a imprese e lavoratori dello sportsystem. Durante l’incontro non sono mancate idee e proposte che permetteranno di realizzare e promuovere, grazie proprio alla disponibilità mostrata dall’assessore regionale, progetti utili alla crescita turistica e ambientale del territorio nisseno.

Vincenzo Lo Muto in qualità di coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ma soprattutto come intermediario nell’attività politica tra la governance cittadina e quella regionale, esprime grande soddisfazione per l’incontro il cui risultato è quello di un chiaro intento collaborativo tra Regione e Comune di Caltanissetta a riprova che pur nella diversità delle vedute politiche, il perseguimento del bene comune e l’aiuto alle attività in difficoltà deve rappresentare un comune denominatore.

Fratelli d’Italia Caltanissetta dimostra, fattivamente, che pur non avendo alcun consigliere comunale a Palazzo del Carmine è un soggetto politicamente operoso e attento alle tematiche locali e nazionali ma soprattutto risulta un interlocutore credibile, perché vocato al pragmatismo e alla reale crescita del territorio.