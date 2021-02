Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Marco 1,40-45. Domenica 14 Febbraio 2021

Dal Vangelo secondo Marco 1,40-45.

In quel tempo, venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!».

Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!».

Subito la lebbra scomparve ed egli guarì.

E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse:

«Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro».

Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.