Meloni insultata, solidarietà Musumeci: odio politico preoccupante

“Esprimo la più viva solidarietà a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per gli squallidi insulti ricevuti. La violenza verbale associata, come in questo caso, a volgarità sessiste è ancora più grave se espressa da chi è invitato ad esprimere la propria opinione in quanto intellettuale di sinistra e docente universitario. In quelle “parole sbagliate”, come vorrebbe liquidarle chi le ha pronunciate, c’è tutto il preoccupante odio che monta, in “rete” e nella società, verso le donne, la politica, le Istituzioni». Lo ha dichiarato il presidente Fdi della Regione Sicilia Nello Musumeci.