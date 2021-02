Guerra di mafia nel nisseno, un ergastolo e 17 condanne

Si e’ concluso con un ergastolo, 17 condanne e un’assoluzione il processo celebrato in Corte d’Assise d’Appello a Caltanissetta, con il rito abbreviato, nei confronti di 19 imputati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, armi, furto e droga. La Corte ha condannato al carcere a vita il boss di Riesi Giuseppe Cammarata, figlio del capomafia Pino perche’ accusato di aver ucciso Gaetano Carmelo Pirrello. Gli altri imputati sono stati condannati complessivamente ad oltre 160 anni di carcere. Il processo ha preso spunto dall’indagine condotta dai carabinieri e denominata “De Reditu”.

Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni agguati di mafia, scattati negli anni novanta a Riesi, e anche su diverse estorsioni. Al centro del processo gli omicidi di Pino Ferraro (ucciso per avere offerto un passaggio alla moglie del boss Vincenzo Cammarata in un giorno di pioggia), Angelo Lauria, Michele Fantauzza, Gaetano Carmelo Pirrello e Andrea Pirrello.