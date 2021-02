Caltanissetta. Il 10 febbraio per la Giornata del Ricordo commemorazione per Luigi Bruno e vittime delle foibe.

Si svolgerà Mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 11.30, in via Luigi Bruno (martire delle foibe) a Caltanissetta, una breve ma profonda e significativa commemorazione in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata.

Quella delle foibe e dell’esodo è una ferita ancora aperta, vicende per troppo tempo dimenticate e silenziate e che solo nell’ultimo decennio sono tornate alla ribalta nazionale.

La commemorazione a Caltanissetta è promossa e organizzata dal “Comitato 10 Febbraio” che ha l’intento di incentivare e promuovere la celebrazione del Giorno del Ricordo, oltre a contrastare sul piano culturale i maldestri tentativi di negare e minimizzare quanto accaduto al confine orientale della nostra Patria nel secondo dopo guerra.

Verrà deposto un mazzo di rose in Via Luigi Bruno, martire nisseno delle foibe, alla commemorazione sarà presente la Signora Anna Bruno, figlia di Luigi Bruno, che con la sua testimonianza renderà ancor di più vivo il ricordo del concittadino nisseno infoibato.

Promotori della celebrazione oltre il Comitato 10 Febbraio, sono: Caltanissetta Protagonista, Audaces, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima e Forza Italia. “Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli organizzatori con la quale vogliamo ricordare il sacrificio di tutti i martiri italiani morti e trucidati nelle foibe e tutti gli esuli giuliani, dalmati e istriani, uomini e donne che hanno sofferto e subito violenze per la sola colpa di essere italiani”.

Nel contempo, sono stati invitati il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a una manifestazione che gli organizzatori auspicano sia condivisa da tutti.