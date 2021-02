Caltanissetta, Gambino: giovedì si aprirà il tavolo tecnico per le disabilità

Si svolgerà giovedì 11 Febbraio alle ore 16:00 il primo incontro del tavolo tecnico disabilità.

Pianificare la campagna vaccinale è l’argomento che avrà priorità in questo primo incontro.

Al tavolo, oltre Comune ed Asp, saranno presenti i rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio.

Si tratta di ANFASS, IS.PE.D.D., LA VOCE DEI DISABILI, ASISBI, PROGETTO DI VITA

AISM, UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI, MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI, UNITALSI, AIPD Associazione Italiana Persone Down, ADAN, ENS.

Il tavolo nasce dopo il confronto con il direttore sanitario dell’Asp Marcella Santino che ha dato la sua completa disponibilità a trovare una soluzione comune.

“Apprese le difficoltà vissute dai genitori e dai ragazzi disabili durante l’esame del tampone al drive through dell’ospedale Sant’Elia – ha commentato il sindaco Roberto Gambino, si è deciso di agire sinergicamente, Comune ed Asp, in modo risolutivo. Pianificando assieme all’Asp le modalità di vaccinazione risponderemo alle esigenze dei disabili. Il tavolo tecnico sarà utile sia per ascoltare che per dare soluzioni a tutti quei problemi che le famiglie affrontano quotidianamente, difficoltà amplificate ulteriormente dalla pandemia.

Ribadisco ancora una volta che il Comune è al fianco delle famiglie e per questo metterò a loro disposizione tutto ciò che è nelle mie possibilità”.