Caltanissetta, è morto Padre Angelo Fonti, storico parroco di San Giuseppe

“Padre Angelo Fonti, sacerdote nisseno da tutti conosciuto ed apprezzato, oggi è tornato alla casa del Padre”. Così l’ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Caltanissetta ha annunciato la morte del religioso.

Nato a Caltanissetta il 6 gennaio 1933, formatosi nel Seminario nisseno e ordinato sacerdote nel 1958 da mons. Monaco, laurerato in diritto canonico utroque iure, ha insegnato per tanti anni diritto in Seminario e ha fatto parte del Tribunale Ecclesiastico diocesano.

Storico parroco di S. Giuseppe, nel centro storico della città, profondamente legato al popolo nisseno, generoso e sensibile nei confronti dei poveri, ha retto negli ultimi anni il Santuario della Madonna della Catena, espressione antica della devozione dei nisseni e luogo di preghiera profondamente legato anche al mondo della campagna.

I funerali di Padre Fonti saranno celebrati dal Vescovo Mons. Mario Russotto lunedì 22 febbraio alle ore 16 in Cattedrale.