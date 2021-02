Animali malati al largo delle coste italiane senza una destinazione

Una nave partita dalla Spagna carica di animali vivi e’ stata rifiutata in Libia per via di una malattia zoonotica e ora migliaia di animali si trovano al largo delle coste italiane senza una destinazione, in viaggio in condizioni terribili da oltre due mesi.

Una seconda nave, anch’essa partita dalla Spagna, e’ stata rifiutata in Libia per gli stessi motivi e si trova ora al largo di Cipro dopo settimane di navigazione senza meta.

Entrambe le navi – partite da porti spagnoli – viaggiano molto probabilmente con animali a bordo: si tratta delle navi Elbeik, che trasporta 1.776 bovini, e Karim Allah che trasporta 895 bovini.

Entrambe sono approvate dall’Unione europea con certificato per il trasporto di animali vivi nell’UE, in particolare dalla Croazia e dalla Romania. La vicenda dimostra ancora una volta l’inadeguatezza dei viaggi di animali vivi anche sul territorio europeo e il dramma a cui sono costantemente e inutilmente sottoposti gli animali.

Animal Welfare Foundation, Animal Equality ed Enpa – assistite dallo Studio Conte & Giacomini nella persona dell’Avv. Manuela Giacomini – hanno deciso di procedere contro una delle due navi, la Karim Allah, che attualmente si trova in rada al largo di Cagliari, e di segnalare la situazione al Ministero della Salute, alla Procura della Repubblica di Cagliari e Capitaneria di Porto di Cagliari, e chiedere un intervento urgente della Capitaneria di Porto di Cagliari e di un veterinario competente.

La nave infatti avrebbe dichiarato alle autorita’ sarde di trasportare solo mangimi, quando solo pochi giorni fa aveva dichiarato alle autorita’ portuali di Augusta, in Sicilia, di trasportare animali vivi.

“I casi sono due: o la nave sta mentendo e quindi trasporta in condizioni agghiaccianti da mesi migliaia di bovini rilasciando dichiarazioni false, oppure ha scaricato in mare i corpi degli animali morti durante il viaggio. In entrambi i casi si tratta di violazioni gravissime”, dichiarano le associazioni

. “Chiediamo che le autorita’ italiane intervengano quanto prima a mettere fine a una situazione allarmante, sia per la completa violazione dei diritti di questi animali sia per il pericolo costituito da trasporti effettuati nello sprezzo delle regole igienico-sanitarie e di benessere animale anche piu’ basilari» concludono le associazioni. Animal Welfare Foundation ha gia’ segnalato la problematica alle autorita’ europee competenti, all’interno di numerose denunce gia’ presentate nei mesi scorsi a sostegno dei dossier al vaglio in Europa proprio contro questi viaggi ingiusti e spesso operati in completa violazione delle norme europee e nazionali.