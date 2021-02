Draghi ha appena giurato e già un Ministro (Garavaglia leghista ) critica il Ministro della salute Speranza (Articolo Uno); per Salvini, Speranza e Lamorgese sono un problema” e in altri settori iniziano a serpeggiare i distinguo per la serie “un piede al Governo e l’altro all’opposizione”. Dio salvi la regina” è un film insolito di Andrés Arce Maldonado, dove non mancano situazioni comiche. Con la nascita del nuovo Governo stiamo assistendo a una commedia italiana dal titolo “Draghi salvi gli italiani”? Una cosa è certa, per il premier sarà difficile gestire questa “bella ammucchiata”.