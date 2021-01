Sicilia, otto morti sulle strade nei primi sei giorni del 2021

Otto morti in incidenti stradali nei primi sei giorni del 2021 di cui cinque solo nella giornata del 4 gennaio sono il tragico bilancio di inizio anno sulle strade siciliane. Un dato in controtendenza con il calo complessivo delle vittime della strada rilevato nel 2020, quasi dimezzate grazie anche alle prescrizioni anti Covid che hanno limitato gli spostamenti in auto. Fra le vittime di questo tragico inizio d’anno ci sono anche due ragazzi minorenni, un sedicenne Flavio Figgini deceduto il 3 gennaio in scooter in uno schianto frontale con un’auto a Mazara del Vallo nel trapanese e un quattordicenne Andrea Alabiso che la sera del 5 gennaio ha perso la vita contro un palo a Comiso in provincia di Ragusa mentre era in sella al suo ciclomotore. Sempre nel trapanese il 4 gennaio sulla superstrada Marsala-Trapani ha perso la vita una giovane mamma di 27 anni Veronica Di Maggio mentre era in auto con la cognata alla guida. Nello scontro con un camion sono rimasti feriti gravemente anche i suoi due figli di due e tre anni. Lo stesso giorno dall’altra parte dell’Isola a poche ore di distanza morivano tre braccianti agricoli di Pachino in provincia di Siracusa. Pietro Calvo, Sebastiano Di Pietro e Vincenzo Buscemi viaggiavano sulla statale che porta a Rosolini.

Lunedì anche Catania ha registrato il primo morto sulle strade del 2021: si tratta di un’anziana di 76 anni investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Infine il 5 gennaio a Piazza Armerina in provincia di Enna è deceduto Carmelo Rubino, un maestro di ballo molto conosciuto nella zona. Con la moglie, rimasta gravemente ferita, percorreva una strada provinciale di montagna quando, probabilmente per il ghiaccio sull’asfalto, ha perso il controllo dell’auto precipitando in una scarpata.