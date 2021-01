Sono 1.913 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in SICILIA su 10.743 tamponi processati. Nell’isola sono decedute 40 persone mentre 654 sono guariti. In totale sono 44.038 gli attuali positivi – 1.219 in più di ieri – e di questi 1.342 sono ricoverati con sintomi, 209 in Terapia intensiva e 42.487 in isolamento domiciliare.