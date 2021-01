Scorie radioattive. I Circoli dell’Unione provinciale del Pd: “Ci batteremo per far valere le ragioni del territorio”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato di tutti i Segretari di Circolo dell’Unione provinciale del PD di Caltanissetta sulla questione legata all’individuazione di Butera come potenziale deposito per scorie radioattive.

“Butera è un Comune con uno straordinario patrimonio paesaggistico ed insieme a Riesi si trova al centro di un territorio contrassegnato dalla presenza di importanti realtà produttive nel settore dell’agricoltura di qualità.

Si tratta di caratteristiche socio-ambientali assolutamente incompatibili con la sua individuazione quale potenziale sito destinato allo stoccaggio di rifiuti radioattivi.

Questa prospettiva non può che vedere la netta contrarietà del Partito democratico della provincia di Caltanissetta, che non esiterà a schierarsi al fianco delle amministrazioni locali e delle associazioni di cittadinanza impegnate nella tutela del nostro territorio.

Nessuno intende negare che il nostro Paese abbia bisogno di un sito destinato allo stoccaggio di scorie di bassa e media intensità, come occorre un deposito europeo per i rifiuti ad alta attività.

É altrettanto evidente, però, che quel deposito non può essere collocato nel territorio di Butera, un’area che sta provando a costruire una prospettiva di sviluppo proprio grazie alle sue importantissime risorse naturali.

L’intero centro-Sicilia, del resto, potrà tornare a crescere solo valorizzando la qualità ambientale che lo caratterizza, la varietà della sua produzione agricola e la ricchezza del suo patrimonio storico-culturale. Al contrario, immaginare di trasformare questo territorio in un luogo di smaltimento di amianto o di scorie radioattive significa condannarlo ancora una volta all’arretratezza ed all’abbandono.

Il Partito Democratico di Caltanissetta lavorerà affinché ciò non avvenga, partendo proprio dalla fase di confronto e partecipazione che dovrà essere promossa dopo la pubblicazione della CNAPI.

Ci impegneremo in tutte le sedi per garantire la trasparenza della consultazione e la chiarezza dei criteri di valutazione che saranno adottati, ma ci batteremo soprattutto per far valere le ragioni del nostro territorio. Lo faremo insieme a tante e tanti, senza pregiudizi ma senza tentennamenti”.

I Segretari di Circolo dell’Unione provinciale del PD di Caltanissetta