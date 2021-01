Scorie Nucleari in Sicilia. Aiello: “Il M5S ringrazia l’isola usandola come discarica”

“Alle ultime elezioni il M5S ha ottenuto in Sicilia circa il 50% dei voti. Vuol dire che un siciliano su due ha dato fiducia a Cancelleri, Di Maio & Co. Adesso il M5S, al Governo con il PD e Renzi, che fa? Ringrazia i siciliani con scorie nucleari da depositare in Sicilia, e nel particolare in Provincia di Caltanissetta” ha dichiarato il Commissario Provinciale della Lega, Oscar Aiello, a seguito della volontà del Governo nazionale di depositare in Sicilia e in Provincia di Caltanissetta scorie nucleari.

“Il Sindaco Gambino, finora forte sostenitore del M5S, piuttosto che organizzare passerelle autoreferenziali si spogli da ultras del suo partito che tanto male dimostra di volere alla Sicilia ed organizzi una manifestazione contro i suoi amici, oggi nemici della Sicilia e della Provincia di Caltanissetta. Saremo lì a sostenerlo a difesa del nostro territorio”