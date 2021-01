I.I.S.S. “Sebastiano Mottura”, Meccatronica: una risposta alla pandemia

Il periodo che stiamo vivendo è tra i più difficili che il nostro pianeta potesse attraversare negli ultimi decenni, non solo per gli effetti prodotti dalla pandemia sulla popolazione e per le crisi economiche che essa ha ingenerato, ma anche per i risvolti sociali, a volte tragici, sulle famiglie e sui sogni dei nostri giovani che vedono per il proprio futuro non più luci ma ombre. È anche per questo motivo che il Consiglio Europeo ha di recente sottoscritto un accordo che mira a incentivare le aree duramente colpite dal virus Covid-19, con l’intento di rilanciare l’economia su temi che riguardano la digitalizzazione, l’hi-tech e lo sviluppo sostenibile per i danni che l’uomo ha prodotto all’ambiente nel tempo.

La meccatronica è al centro di questo grande progetto che offrirà l’opportunità di riscatto alle generazioni future con l’intento di rilanciare la qualità della nostra vita, non tanto per il grado di benessere che ne potrà derivare quanto per il modo con cui cambierà lo sviluppo e la crescita, intese come valori e come risposta ai bisogni reali dell’uomo, che non possono riflettersi più nella corsa al consumo e nel possesso del superfluo. Il percorso di studi per Tecnico Meccatronico offerto dallo storico istituto I.I.S.S. “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta, che vanta un’elevata percentuale di ex alunni oggi occupati e un eccellente successo nei percorsi universitari nelle facoltà di ingegneria di tutta Italia, offre ai giovani studenti ampie possibilità. Gli studenti che abbiano voglia di rendersi protagonisti del grande processo di innovazione tecnologica che vive la nostra epoca avranno così la possibilità di acquisire le competenze che il mercato del lavoro richiede in ambito meccanico, elettronico e informatico, anche con la recente curvatura robotica che l’istituto ha in progetto di attuare per l’anno che verrà. “La meccatronica rappresenta il futuro e il futuro sta davanti a noi per essere vissuto senza incertezze”.

Ing. Gaetano Costa