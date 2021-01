È polemica per foto di Renzi postata su Fb dal sindaco M5S di Caltanissetta. Immagine lo ritrae come fosse ubriaco

Una foto postata su Facebook dal sindaco pentastellato di Caltanissetta, Roberto Gambino, per commentare lo strappo di Matteo Renzi, ritrae il leader di Italia Viva con la testa piegata, la lingua di fuori e gli occhi chiusi, come fosse ubriaco. Il testo di accompagmanento dice “Post muto”. L’immagine e’ stata ripresa sui social, ma al post di Gambino sono seguite le critiche di tanti che non hanno gradito questo tipo di ironia su una pagina istituzionale.

Il post del sindaco Roberto Gambino

“Questo si’ che e’ un post istituzionale sulla pagina ufficiale del sindaco. Complimenti”, scrive un nisseno; e un altro ancora: “Un sindaco o comunque un esponente politico non dovrebbe pubblicare certi post”. Qualcuno, invece, ha trovato divertente la trovata e ne ha approfittato per rincarare la dose.