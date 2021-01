Covid. Si allenavano in palestra. A Palermo sanzionati titolare e clienti.

Ancora un nuovo caso di palestra chiusa per aver contravvenuto le disposizioni anti Covid contenute nel Dpcm. E’ accaduto a Palermo dove agenti di Polizia municipale e carabinieri hanno scoperto una palestra nella quale quattro persone si stavano allenando.

La palestra si trova in via Giovanni Villani. All’interno della struttura Pm e Carabinieri hanno trovato 4 persone che si stavano allenando nonostante ciò fosse vietato dal dpcm.

Per il gestore è scattata non solo la multa per il mancato rispetto delle norme anticovid, ma anche il sequestro del locale per 5 giorni. Per le quattro persone che si stavano allenando invece è scattata una multa di 800 euro a testa in quanto avrebbero infranto il divieto di svolgimento di tutte le attività sportive previste dal dpcm, oltre a non rispettare il divieto di spostamento senza un giustificato motivo.