Covid. Ok dell’Agenzia europea del farmaco al vaccino Moderna.

“L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino Covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus”.

Lo afferma il ministro della Salute Roberto Speranza. L’Agenzia europea del farmaco ha infatti dato l’ok al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema.

Si tratta del secondo vaccino che riceve il via libera da parte dell’agenzia, dopo quello di Pfizer-Biontech. la Commissione europea assicura: “E’ sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”.

La commissaria alla Sanità Stella Kyriakides ha sottolineato che ora “siamo più vicini al nostro obiettivo di avere un portafoglio di vaccini anti-Covid sicuri ed efficaci. Domani la riunione dell’Aifa per il il via libera all’utilizzo in Italia. Per il ministro Speranza “è un altro importante passo avanti contro il virus”, ma “la sfida è ancora dura”.

L’obiettivo, a quanto si apprende, è di far giungere nel nostro Paese 1,3 milioni di dosi nei prossimi 3 mesi. In totale Moderna distribuirà 80 milioni di dosi di vaccino in Europa nei primi tre trimestri del 2021.