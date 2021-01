Coronavirus, l’assessore Razza: “Completate le scorte del vaccino, in Sicilia contagio in crescita”

“Ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e, quindi, una fase di tensione per le strutture ospedaliere, territoriali e per le aree di emergenza. Nei giorni scorsi tutte le direzioni strategiche hanno ricevuto una nota dell’Assessorato con cui abbiamo richiamato ciascuno alla doverosa attenzione per questa fase e chiesto di verificare tutti gli step di programmazione. Oggi dalla nostra abbiamo il personale raddoppiato sul territorio, ma dobbiamo tenere molta alta l’attenzione e valutare se la curva diventa esponenziale”. Lo dice l’assessore regionale siciliana alla Salute della SICILIA Ruggero Razza. “La campagna vaccinale, intanto, ci ha visto completare in tutta la SICILIA le scorte, tenuto conto della prima fase di richiami che prudenzialmente è stata accantonata”,’conclude l’assessore regionale Razza.