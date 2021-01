Buon compleanno Michael: i 52 anni del campione che non vogliamo dimenticare mai

Michael Schumacher oggi compie 52 anni ed è davvero un mistero nel mondo contemporaneo, un individuo speciale come pochi altri al mondo. Noi viviamo di immagini continue, l’esistenza stessa si fonda essenzialmente su dove e come appariamo sui nostri dispositivi digitali e con il Covid l’idea che per esserci dobbiamo essere fisicamente presenti è andata ancora più sfumando.

Di Michael Schumacher sono sette anni ormai di cui non abbiamo nessuna immagine e non ne cerchiamo con ossessione, se non nella primissima fase dopo l’incidente sciistico del 29 dicembre 2013, perché il ricordo di tutte le emozioni che ha saputo regalarci ci bastano per tenerlo sempre presente nella nostra immaginazione.

Michael Schumacher ha rappresentato una di quelle onde emotive che l’Italia sa esaltare al massimo in relazione allo sport. Con Panatta siamo diventati tutti tennisti, con Luna Rossa tutti velisti, con Valentino Rossi tutti motociclisti, con la Generazione di fenomeni tutti pallavolisti. Non siamo delle pecore, ma siamo degli entusiasti, succede in tutti gli altri paesi del mondo (anche in USA ad esempio, se il calcio vincesse qualcosa o ci fosse un grande campione cambierebbero delle logiche) e Michael Schumacher ci ha fatto entusiasmare per uno sport che amiamo da sempre perché da sempre, per l’esattezza dal secondo Gran Premio nella storia della Formula 1 a Monaco, seguiamo la Ferrari, il marchio che ci ha fatto grandi nel mondo.

continua su: https://www.fanpage.it/sport/motori/i-52-anni-di-michael-schumacher-campione-che-non-vogliamo-dimenticare-mai/

https://www.fanpage.it/