Vini DOC Sicilia: un video per raccontare le meraviglie dell’isola

Un video emozionale, destinato al pubblico del web in Germania e in Italia, che mostra le meraviglie della Sicilia in un viaggio di 30 secondi: da una corsa lungo una spiaggia a un viticoltore che si prende cura di un grappolo d’uva, dall’alba su un vigneto al mare che si infrange sugli scogli, da una mano femminile che attraversa un canneto mosso dal vento alle vigne rigogliose che ricoprono le colline dell’entroterra dell’isola.

“In ogni vino siciliano non c’è una sola Sicilia, ce ne sono tante” è il messaggio dell’ultimo video – prodotto dall’Agenzia GittoBattaglia22- che il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia diffonde sul web in Germania e in Italia dal 13 al 23 dicembre.

L’ultima campagna promozionale del Consorzio, a conclusione di un anno difficile a causa della pandemia Covid-19 e ai conseguenti periodi di lockdown, si avvia alla chiusura con un risultato positivo: la netta ripresa dell’imbottigliato delle aziende vinicole della Doc Sicilia.

A novembre di quest’anno, rispetto allo stesso mese del 2019, c’è stato un incremento dell’1 per cento della produzione di bottiglie (82milioni725 mila contro gli 87milioni 982mila). Aumento che segue il trend dei mesi di agosto e settembre (+ 13 e + 26 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019).

Un dato frutto delle attività di promozione decise dal cda del Consorzio che ha puntato sui mercati di riferimento per il consumo di vino siciliano come Germania, Usa, Canada, Cina, e ovviamente Italia.

Il video destinato al web in Germania e Italia, con un montaggio alternato, racconta atmosfere e sensazioni della Sicilia vissute da una donna: prima sorseggia vino da un bicchiere, poi chiude gli occhi e rivive il viaggio in quel territorio unico e diverso che è la Sicilia, non a caso definita un “continente vinicolo” tra sole, vento, sale, neve, mare.

Grazie all’attenzione alla sostenibilità del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia – come sottolinea il video-, il territorio restituisce frutti e “vini che sono in grado di sorprenderci ogni volta” coltivati nel vigneto bio più grande d’Italia.

Le immagini possono essere consultabili su https://siciliadoc.wine/