Sommatino, Cianci aderisce a Forza Italia: “In questo progetto politico vedo un futuro di prosperità”

Alla presenza dell’On. Michele Mancuso e del commissario cittadino Gianluca Infuso si è formalmente ufficializzata l’adesione al partito di Forza Italia, dell’imprenditore agricolo Daniele Cianci .

Il deputato all’Ars ha evidenziato: “Continua, nonostante il momento, a rafforzarsi sempre di più la grande famiglia di Forza Italia in provincia. Sono contento di accogliere persone oneste, semplici e piene di entusiasmo. Presto tante altre adesioni saranno ufficializzate a conferma del lavoro svolto dai nostri coordinatori cittadini sul territorio.”

Il commissario cittadino Gianluca Infuso ha commentato: “Come commissario cittadino, sono particolarmente soddisfatto di questa adesione, perché è il risultato di un duro lavoro sul territorio a favore del mondo agricolo e delle partite iva in generale. Daniele Cianci mi ha già illustrato delle iniziative che si possono realizzare per favorire lo sviluppo economico e che andremo a realizzare come partito. A breve formalizzeremo altre adesioni di cittadini e professionisti che vedono in noi l’unica alternativa politica.”

L’imprenditore ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Ho deciso di aderire al partito di Forza Italia, perché è da sempre favorevole al mondo dell’imprenditoria in tutta Italia. A Sommatino è l’unico partito che si è speso per gli imprenditori e le partite iva, soprattutto nel periodo di maggiore crisi che abbiamo vissuto durante il primo lockdown. Vedo un futuro di prosperità nel progetto politico di Gianluca Infuso, l’unico in grado di coinvolgere imprese, cittadini e professionisti . l’On. Michele Mancuso, una simbolo dello sviluppo della nostra provincia, tutto ciò, mi ha spinto ad aderire e a dare il mio contributo”