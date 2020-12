Serradifalco. Ecco il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade del centro abitato dal lunedì al giovedì.

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha comunicato l’avvio di un servizio programmato, giornaliero, di spazzamento e lavaggio strade con l’ausilio di spazzatrice meccanica.

Tale servizio intende assicurare la pulizia e sanificazione costante di alcune tra le arterie principali del centro abitato serradifalchese. Prevista l’istituzione, tutti i giorni dell’anno di lunedì – martedì –mercoledì e giovedì, dalle ore 6 alle ore 9, del divieto di sosta, su entrambi i lati, nelle vie e nei giorni interessati a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus nonché mezzi di trasporto in generale (anche elettrici e/o biciclette, monopattini).

Le vie interessate sono: lunedì via Raimondi, via De Gasperi, via Roma, via delle Miniere e via Martiri del lavoro. Martedì Corso Garibaldi, via Duca e piazza San Francesco. Mercoledì via Crucillà e via Sferrazza. Giovedì via Crispi, piazza Immacolata, via Di Marco e via Calvi.