Rassegna Stampa. Caltanissetta: Rotatorie di viale Leone XIII diventano permanenti

Sono stati rimossi tutti gli impianti semaforici in disuso che c’erano in città e che costituivano una bruttura e un’offesa al decoro cittadino perché erano brutti a vedersi.

Ce n’erano tanti ed erano tutti ormai da parecchi anni abbandonati ma ugualmente mantenuti là dove erano stati precedentemente installati sebbene non fossero più funzionanti.

Il Comune ne ha ora disposto la rimozione che è stata effettuata da una ditta privata alla quale è stato conferito l’incarico. Sono stati rimossi anche gli impianti semaforici che c’erano nella via Catania all’incrocio con la via Fra’ Giarratana e nella via Leone XIII all’incrocio con la via Luisa Moncada.

Qui erano stati mantenuti in attesa di capire se la momentanea sostituzione con le rotatorie realizzate regolasse meglio la circolazione veicolare. I risultati sono stati ritenuti soddisfacenti per cui gli impianti semaforici, in un primo momento disattivati, sono stati definitivamente abbandonati e ora rimossi.

Al Comune hanno infatti riconosciuto che le rotatorie rendono la circolazione veicolare più fluida come peraltro hanno convenuto il comandante della polizia municipale Diego Peruga e il dirigente dell’ufficio tecnico Giuseppe Tomasella dopo avere esaminato i dati raccolti e avere effettuato un sopralluogo congiunto. Per cui è stato deciso di realizzare le rotatorie in muratura in sostituzione dei new jersey utilizzati con carattere di precarietà.

Ma da quando è stato così deciso è trascorso ormai più di un anno e in questo frattempo nulla è stato fatto. Le rotatorie hanno infatti continuato e continuano tuttora ad essere costituite dai new jersey in attesa della realizzazione delle opere in muratura.

E se prima c’era la scusante della provvisorietà, ora non è più così perché è stato deciso di renderle stabili e i semafori sono stati pure asportati. Si aspetta pertanto che gli interventi necessari vengano eseguiti.