Mussomeli, abbattuto fabbricato costruito ai piedi del castello

MUSSOMELI – Demolito l’altro giorno un rudere, presente da tanto tempo ai piedi del castello manfredonico. La notizia data dal sindaco Catania:“La giornata di oggi segna, per Mussomeli, una pietra miliare nel percorso di miglioramento del senso civico cittadino. Infatti, un nostro concittadino ha deciso di comprare un appezzamento di terreno ai piedi del nostro Castello in cui, da decenni, insisteva un rudere che ne deturpava la visuale. Nella mattina sono state completate, repentinamente, le operazioni di abbattimento del rudere e così quello scorcio del castello è apparso in tutta la sua magnificenza. Non posso che evidenziare questo nobile gesto e fare un pubblico plauso al Sig. Sebastiano Misuraca che con questa azione ha, concretamente, mostrato il suo attaccamento alla nostra cittadina, restituendo un profilo nuovo ed esteticamente più bello a questa cartolina paesaggistica. Penso, altresì, che con questo gesto si metta in evidenza uno spaccato di Sicilia differente dagli stereotipi molto spesso alimentati ed amplificati. Un grazie a nome mio personale, di tutta l’amministrazione e dell’intera comunità mussomelese”.