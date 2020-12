Le tessere e il mosaico: I libri sacri

Don Salvatore Callari

Cercando tra gli argomenti che potrebbero destare interesse nei lettori, mi è sembrato opportuno scegliere , La Bibbia. E’ assurdo, però, pensare che si possa fare , in breve, e in poco spazio, senza la dovuta competenza, E’ da ingenui credere che si possa affrontare un problema di così alta levatura , anche perché sarebbe difficile averne interesse. E allora, direi, che “ studieremo”, per così dire la copertina esterna, la brochure. Non sono molti quelli che vanno oltre la copertina esteriore, varrebbe come dire il titolo soltanto e ne parlano , anche se in modo approssimativo, e avendone una comprensione a misura della propria testa. Iniziamo, dunque, col nome, col titolo del volume. La parola Bibbia, in greco vale “ “i libri” al plurale, e che in italiano diventa singolare “ la Bibbia” e quindi “il libro per eccellenza “. In realtà la Bibbia è una collezione, una raccolta di tanti libri che però hanno un filo conduttore di fondo che attraversa tutti i libri della raccolta, che è la salvezza dell’uomo, il raggiungimento del fine ultimo per cui è stato creato. La raccolta è fatta anche con piccole composizioni, specie dei profeti, che vengono chiamati tuttavia libri, anche se composti da poche pagine, ed altri con una estensione maggiore ,Tutti i vari libri del Vecchio e Nuovo testamento sono 73, scritti in un ampio arco di tempo, anche secoli, da diversi autori, E’ divisa in due parti, 46 quelli dell’A,T. e 27 quelli del Nuovo Testamento. Altri nomi che indicano la Bibbia sono : La S. Scrittura, la Storia sacra, La lettera di Dio. Le due parti sono strettamente collegate. La prima contiene la storia del popolo eletto, di molte vicende e personaggi che hanno però significato profetico, cioè prefigurano il Messia che verrà. La seconda parte , 27 libri, è totalmente incentrata sulla persona di Cristo, specificamente, il Vangelo, ( anche le lettere degli Apostoli,) che nel suo insegnamento riprende la legge antica, la tradizione del popolo eletto, che porta a compimento purificandola la legge antica, e annunciando la lieta Novella, il Vangelo, La Bibbia è stata scritta sotto ispirazione o assistenza di Dio, per questo chiamata “ i libri “ sacri”- Il Signore attraverso le vicende della storia del suo popolo, la Storia sacra, si rivela, si fa conoscere: questo si chiama la Rivelazione che si chiude con la vita e l’insegnamento di Gesù . Nell’A, T, il Signore rivelandosi ha più volte stipulato e rinnovato un patto che impegnava il popolo all’osservanza della sua legge, e Dio a proteggerlo, operando anche dei prodigi straordinari. Questo patto fu chiamato Alleanza, purtroppo più volte infranta dal popolo e più volte rinnovata dal Dio misericordioso. L’ultima Alleanza ,Nuova ed Eterna, fu quella di Gesù che è il tramite di questa Nuova Alleanza. Come Mosè lo fu per L’Antica Alleanza. La Bibbia è il libro più stampato, più letto, più conosciuto nel mondo. Non basta, certo, conoscere questi pochi elementi, piuttosto tecnici o strutturali, ma è dovere per ogni cristiano conoscerne il contenuto essenziale, perché è “Parola di Dio”, così come si proclama nella liturgia che si deve ascoltare con attenzione e interesse, almeno durante la messa domenicale.