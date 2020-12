In Sicilia 337 nuovi casi di positività. Ventisette decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 337 i casi di positività al Covid che si sono registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. C’è da dire che questo numero è da rapportare ad un numero di tamponi che è stato di poco superiore ai quattromila.

Nel report giornaliero del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore s’è registrato un calo per le terapie intensive con 170 persone ricoverate, -4 rispetto a ieri,, mentre sono 16 in più quelli ricoverati in malattie infettive con 1184.

Le persone guarite sono state 252. Al momento i positivi al Covid 19 sono 33.290, di cui 32.106 in quarantena domiciliare. I decessi in Sicilia sono stati 27 morti, con un computo totale di vittime pari a 2.283. Questa la distribuzione dei casi di positività per provincia in Sicilia: Catania 163, Palermo 38, Messina 104, Ragusa 0, Trapani 5, Siracusa 23, Agrigento 0, Caltanissetta 4, Enna 0.