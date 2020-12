Il messaggio di fine anno di Mattarella: “Vaccinarsi è un dovere, la scienza prevale sull’ignoranza” Il messaggio di fine anno: "Sono giorni in cui convivono angoscia e speranza. Ci sono stati errori, ma il Paese ha tenuto". Monito alla politica: "Per il Recovery fund occorre un piano strutturale, non disperdere le risorse. Non perdere tempo per illusori vantaggi di parte". Il Presidente parla in piedi e in uno scenario sobrio.

