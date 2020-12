Governo, Di Maio: “2021 anno ripartenza, ci riprenderemo nostre libertà”

Il 2021 dovra’ essere l’anno della ripartenza, l’anno in cui potremo riprenderci le nostre liberta’, toglierci le mascherine e ritornare ad abbracciarci. Lo ha scritto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sulla pagina Facebook.

“Siamo all’ultimo miglio, da fine mese inizieranno le vaccinazioni. Adesso, pero’, dobbiamo fare in modo che gli italiani possano riprendersi i propri spazi e le proprie liberta’ in totale sicurezza, preservando la loro vita – ha scritto -. Dobbiamo metterci in testa che se diamo risorse e strumenti a chi crea lavoro allora potremo ripartire piu’ forti”