Covid, Italia. Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Impatto vaccino si vedrà a primavera”

“L’impatto sulla popolazione della vaccinazione anti-Covid lo vedremo a primavera inoltrata. Cio’ significa che ancora per un tempo significativo dovremo convivere con il virus con l’unica vera arma che abbiamo, che e’ quella delle misure non farmacologiche. Da qui il mio atteggiamento di prudenza, specialmente nei 15 giorni di Natale per evitare una recreduscenza”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in collegamento ad un incontro della Fnomceo (Federazione nazionale ordini medici. Fin quando “non saranno vaccinate 10-15 milioni di persone, l’effetto immunologico sara’ ancora residuale – ha continuato – e quindi per non poche settimane dovremo mantenere un livello attenzione significativo”