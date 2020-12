Coronavirus, Meloni: “Dal premier Conte solita e insopportabile confusione”

“Invece di scusarsi come qualsiasi persona seria avrebbe fatto, il Presidente del Consiglio Conte, nel chiudere l’Italia per il periodo natalizio, dice con sfrontatezza che è stato fatto tutto in tempo e con coscienza. Poi annuncia i ristori, e va ancora peggio. Per ora ci sono solo i soldi per bar e ristoranti (tutti gli altri sapranno qualcosa a gennaio), peraltro totalmente insufficienti.

Perché tutti sanno che fare riferimento al decreto rilancio non vuole dire affatto ristorare il 100% della perdita di fatturato di Natale ma appena il 15% di quello di aprile (complimenti per il cinismo col quale tentate di fregare la gente, Presidente)”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Poi – aggiunge – la solita insopportabile confusione nel presentare le misure. È tutto surreale. Comunque è un decreto, giusto? Beh ne discuta immediatamente il Parlamento. Siamo disposti a lavorare a Natale e Capodanno, ma pretendiamo di fare la nostra parte per provare a migliorare il pessimo lavoro fatto da questo governo”.