Caltanissetta: Dal viaggio dalla Nigeria a sofferente Clochard. Lunedì i funerali di Emmanuel

Si chiamava Emmanuel Enone, aveva 38 anni, era originario della Nigeria e viveva a Caltanissetta.

Aveva seri problemi di salute ma, nonostante la vicinanza e il sostegno di alcuni cittadini e dei Servizi Sociali del Comune di Caltanissetta, lui continuava a vivere per strada.

Ieri, però, ha ceduto e si è spento.

“Da oggi ha trovato pace” scrive su Facebook il Sindaco Roberto Gambino facendo sapere che il Comune si caricherà delle spese per dare degna sepoltura a quest’uomo.

“Spero soltanto che in questo suo ultimo periodo si sia sentito amato, che non abbia sentito il peso del dolore, dell’abbandono e della solitudine. Grazie di cuore a tutte le persone che si sono strette intorno a lui per dargli un po di sollievo” ha scritto una cittadina che aveva provato a stargli vicina pur rispettando i desideri dell’uomo.



I funerali si svolgeranno domani alle 15:45 nella chiesa Santa Croce di Caltanissetta.