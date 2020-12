ANCI Sicilia: webinar dedicati ai dirigenti della Pubblica Amministrazione

Saranno quattro i webinar curati da ANCI Sicilia che, a partire da domani, concluderanno un ciclo annuale di incontri rivolto ad amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali.

Per tutto il 2020, malgrado l’emergenza sanitaria, l’Associazione dei comuni siciliani ha continuato ad organizzare incontri ad hoc per sostenere gli amministratori dell’Isola in questa difficile fase affrontando sia i temi collegati alla gestione ordinaria degli enti locali, sia quelli eccezionali venuti fuori a causa della pandemia da Covid-19.

Programmazione degli interventi, risorse finanziarie nella formazione dei bilanci, fondo povertà, politiche di gestione del personale, appalti, smart working, riscossione e tributi locali: sono questi alcuni dei principali argomenti trattati nel corso dell’anno che hanno coinvolto centinaia di amministratori dell’Isola.

Alcuni degli eventi sono stati realizzati in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale),

“L’ANCI Sicilia – spiegano il presidente Leoluca Orlando e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano – propone da sempre ai comuni nuovi spazi di confronto per affrontare in maniera concreta problematiche di vitale importanza. In questa fase delicata abbiamo comunque dato il nostro contributo offrendo anche momenti formativi e di approfondimento su temi di grande rilevanza oggetto di recenti modifiche normative”.

Il programma degli eventi formativi previsti dal 15 al 22 dicembre è il seguente:

dalle 9.00 alle 11.30: “Il Partenariato pubblico e privato come strumento di opportunità e sviluppo territoriale nel periodo post Covid-19”

dalle 9.00 alle ore 11.30:“Lo smart working nella PA: aspetti tecnici, organizzativi ed umani”

dalle 9.00 alle 11.30: “Le chiusure di fine 2020”

dalle 9.00 alle 11.30: “Le novità contabili in arrivo per il 2021”

Gli ultimi due incontri hanno l’obiettivo di fare il punto sulle misure di natura finanziaria adottate nel corso del 2020, anche per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e di fornire una prima analisi delle novità contenute nella prossima legge di bilancio.

Per iscriversi basta accedere al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.