Sommatino. L’amministrazione comunale parteciperà al bando “Sport e Periferie” per la riqualificazione del campo sportivo “Peppe Tricoli”.

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha annunciato nella sua pagina ufficiale di Facebook la partecipazione al bando Sport e Periferie 2020. Come ha spiegato il sindaco Elisa Carbone:

“Fin dal nostro insediamento abbiamo coltivato l’obiettivo di recuperare il patrimonio immobiliare del nostro Comune, con particolare riguardo per gli impianti sportivi. Così nel 2019 il Comune ha conferito l’incarico per la redazione di un progetto di riqualificazione del nostro campo sportivo”.

Nei giorni scorsi il Sindaco ha presentato istanza di finanziamento del Progetto Esecutivo per la Riqualificazione dello Stadio Comunale “Peppe Tricoli” per quasi 700.000 euro nell’ambito bando “Fondo Sport e Periferie 2020”.Il progetto prevede la realizzazione del manto erboso in erba sintetica, la sistemazione del fondo del campo da gioco con nuovo impianto drenante e di irrigazione, un nuovo impianto di illuminazione con torri faro a led, la ristrutturazione degli spogliatoi, la realizzazione di un impianto fotovoltaico-solare termico.

“Abbiamo lavorato anche stavolta con metodo e programmazione – ha concluso il sindaco — con la voglia di costruire un futuro migliore per la nostra comunità. “