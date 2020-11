Sommatino. Il sindaco Elisa Carbone annuncia la scelta di revocare le nomine degli assessori.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone (nella foto) ha comunicato di aver proceduto alla revoca delle nomine degli assessori della sua Giunta. Lo ha annunciato tramite una nota che ha pubblicato nella pagina ufficiale Facebook della sua amministrazione comunale.

“Ringrazio – si legge nel post – tutti coloro che sono al mio fianco, per il sostegno e per la fiducia che ripongono nella mia guida. A loro va il mio più sentito e sincero apprezzamento, per le loro qualità amministrative e personali, prima fra tutte quella di anteporre gli interessi della nostra comunità e quelli dell’istituzione comunale a tutto il resto.

La scelta di revocare le nomine degli assessori è frutto di un processo decisionale meditato che ci vede promotori del dialogo in una fase delicatissima per la nostra comunità.

Il particolare periodo storico che stiamo attraversando, caratterizzato dal diffondersi della pandemia da Covid-19, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del nostro paese, rende necessario procedere ad una riconsiderazione complessiva dell’assetto di governo, nella prospettiva di un dialogo più ampio con tutte le forze politiche e sociali che sentono la responsabilità di contribuire al bene della nostra comunità.

Risulta di fondamentale importanza, pertanto, determinare con ancora più forza le condizioni per una concreta partecipazione attiva all’azione politica amministrativa, per realizzare la più concreta e ampia rappresentatività degli interessi della nostra comunità all’interno delle istituzioni.

Per portare a compimento l’ottimo lavoro già realizzato da questa Amministrazione e per la piena attuazione del programma di governo che ha caratterizzato la mia candidatura ed elezione a Sindaco del Comune di Sommatino, è opportuno – ha concluso – in un momento storico nel quale è necessaria la massima convergenza delle forze politiche del territorio, avviare un processo di dialogo ed apertura che prenda le mosse da una ripartenza della Giunta Comunale e da una rimodulazione delle deleghe assessoriali, al fine di riunire le energie e le forze responsabili delle istituzioni nell’organo esecutivo di questo Comune”.