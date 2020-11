Sommatino. Finanziato il progetto per realizzare il Parco giochi inclusivo.

SOMMATINO. E’ stato finanziato il progetto per la realizzazione del Parco giochi inclusivo. Lo ha comunicato ufficialmente il sindaco Elisa Carbone nella pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

“Un anno fa avevamo presentato istanza per la realizzazione di un’area giochi inclusiva all’interno del Parco Urbano “Falcone Borsellino” per l’ammontare di 50.000 euro. Ad un anno esatto possiamo esultare insieme perché il progetto del Comune di Sommatino è stato finanziato e si è collocato al 30° posto nella graduatoria dei 96 comuni ammessi e finanziati ed anche uno dei pochi della provincia di Caltanissetta, insieme a Mussomeli, Gela e Resuttano”.

Il sindaco ha poi dichiarato: “In questo anno complicato per tanti aspetti, che ha messo a dura prova soprattutto la famiglie con bisogni speciali, non è mai cambiata una cosa, la nostra attenzione per i loro bisogni e la nostra priorità, ossia quella di realizzare un paese sempre più inclusivo; un altro punto del nostro programma realizzato e un altro finanziamento ottenuto. Perché lavorare per il nostro paese è l’unico obiettivo e il traguardo di ogni giorno”.