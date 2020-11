Sommatino. Disposta dal sindaco la chiusura per sanificazione delle scuole cittadine.

SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per le giornate del 9 e 10 novembre. La chiusura è dovuta all’esigenza di procedere alla sanificazione degli ambienti scolastici.

“Non possiamo pensare che ci possa essere un controllore per ciascuno di noi – ha sottolineato il sindaco in un video – ognuno deve essere controllore di se stesso e comportarsi con responsabilità, tutelando l’intera comunità; siamo vicini a tutti i pazienti positivi ed a tutti coloro che sono in isolamento, soprattutto agli anziani ed ai bambini che vivono questa condizione”.

Le persone positive al Covid a Sommatino sono 15.