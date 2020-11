Sommatino. Deposta dal sindaco corona di fiori all’ingresso del cimitero anche oggi chiuso per Covid.

SOMMATINO. Nel giorno odierno legato alla commemorazione dei defunti, con il cimitero chiuso per via dell’emergenza Covid, è stato il sindaco a ricordare a nome di tutta la cittadinanza tutti i defunti sommatinesi.

Lo ha fatto in maniera semplice ma significativa deponendo una corona di fiori all’ingresso del camposanto. “Abbiamo voluto ricordare i nostri defunti deponendo dinanzi al Cimitero comunale una corona di fiori – ha detto Elisa Carbone – si tratta di un gesto simbolico, anche per tutti coloro che in questi giorni non hanno potuto farlo personalmente”.