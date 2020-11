Sommatino. Consentito l’accesso agli uffici comunali solo per casi d’urgenza.

SOMMATINO. Novità importanti in seno agli uffici comunali. A scopo precauzionale e a tutela della stessa salute dei cittadini e dei dipendenti comunali, è stato reso noto che, a far data da oggi lunedì 2 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, l’accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soli casi di reale urgenza, per esigenze indifferibili e per richiedere il rilascio della carta di identità (in questi casi le persone saranno ricevute in modo contingentato: uno alla volta).

Per tutti gli altri servizi, le altre richieste ed informazioni, i cittadini potranno chiamare il numero 09221649111, o usare gli indirizzi di posta elettronica:

• Protocollo Informatico – protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it• Affari Generali brunetto.cateno@comune.sommatino.cl.it

• Ufficio Gabinetto Sindaco gabinettosindaco@comune.sommatino.cl.it

• Area Finanziaria ced@comune.sommatino.cl.it

• Ufficio Tributipalermo.salvatore@comune.sommatino.cl.it

• Area dei Servizi alla Persona avvrosannasciascia@comune.sommatino.cl.it

• Area Servizi Demografici ed Elettorale elettorale@comune.sommatino.cl.it

• Area Tecnica alotta.roberto@comune.sommatino.cl.it

• Area Polizia Municipale poliziamunicipale.sommatino@gmail.com