Sicilia, presidente Ars Miccichè incontra una delegazione di donne della comunità bielorussa in Sicilia

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè ha incontrato, questo pomeriggio a Palazzo dei Normanni una delegazione di donne della comunità bielorussa che vive in Sicilia, accompagnata dal parlamentare nazionale Aldo Penna.

E’ stato affrontato il drammatico problema dell’assenza di democrazia in Bielorussia, esplosa dopo l’ennesima rielezione di Aleksandr Lukashenko. Il Presidente Miccichè ha dato la disponibilità affinché l’Ars approvi una apposita mozione per sollecitare il governo italiano ad intraprendere le necessarie iniziative diplomatiche perché in Bielorussia venga ristabilita la democrazia.