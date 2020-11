Segnalato un caso di infuenza suina in Canada.

In Canada è stato segnalato un caso di infezione da influenza suina in un uomo. A comunicarlo sono state le autorità sanitarie del Paese, che parlano di un caso isolato, senza alcun rischio per i cittadini.

Il caso è stato rilevato a metà ottobre nella provincia occidentale dell’Alberta, ma per il momento sembra isolato, tanto che i funzionari locali hanno rassicurato i cittadini: “Non vi è alcun rischio. Questo è l’unico caso di influenza riportato in Alberta finora in questa stagione influenzale”, hanno commentato in una dichiarazione.

Il paziente avrebbe manifestato sintomi lievi, simili a quelli dell’influenza stagionale e dopo il test “si è rapidamente ripreso”. Inoltre, ad oggi, “non ci sono prove che il virus si sia diffuso ulteriormente”, anche se i funzionari stanno ancora esaminando la provenienza del virus l’H1N2, per accertare che non si sia diffuso.