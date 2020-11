Quanto sono davvero utili i social alla tua attività?

Se hai un’attività e hai finalmente deciso di fare il grande passo online sicuramente in questa guida troverai degli spunti di riflessione utili a capire se hai preso una buona decisione. Essere online significa dotarsi di un sito web e di canali social e, quindi, saper inserire i giusti contenuti, parlare al proprio target ed avere dimestichezza con l’aspetto tecnico della rete. Oggi vedremo se vale davvero la pena utilizzare i social per la propria attività ed eventualmente scegliere i servizi di web marketing in Calabria per affidare tutto ad un professionista.

I vantaggi dei social

I social sono strumenti in grado di semplificare enormemente i processi di comunicazione e di pubblicità. Quindi consentono di arrivare ad un gran numero di persona sfruttando relazioni virtuali che nascono tramite strumenti semplici da utilizzare e conosciuti in tutto il mondo. Questa è la grande forza dei social network che possono davvero cambiare il nostro approccio alla vendita e alla promozione con strumenti di grandissimo valore. I social accorciano i tempi di gestione e semplificano le comunicazioni rendendole istantanee, motivo per cui sono sicuramente uno strumento di fondamentale importanza per le attività.

Cosa non sapevi dei social

Ciò che non sai, forse, è che richiedono un grande impegno e una dedizione quotidiana per poter essere gestiti al meglio. Inoltre non è detto che questi possano portare sempre buoni risultati in termini di investimenti e clienti o vendite perché non sono da considerare la bacchetta magica del commercio. I social sono un aiuto aggiuntivo, fondamentale per aumentare la visibilità e moltiplicare le occasioni di poter essere trovati da potenziali clienti. Per questo quasi sempre le persone scelgono soluzioni combinate, per esempio integrando Facebook e sito web. Sono pur sempre strumenti professionali, che non tutti sanno padroneggiare e che non sono da prendere sotto gamba. Difatti una gestione errata comporta danni all’immagine oltre allo spreco di tempo e denaro, per cui se non puoi gestirli è decisamente meglio oscurare il profilo anziché improvvisare. Ecco perché lo svantaggio dei social è che basta una sciocchezza a sollevare polveroni tra le recensioni o inutili discussioni.

Come usarli bene?

Per usarli al meglio, oltre alla conoscenza degli strumenti e ad una formazione iniziale di base occorre del tempo che dovrai dedicare quotidianamente. Quindi dovrai imparare a creare contenuti e a scrivere testi in modo ottimizzato per comunicare in rete con i tuoi clienti nel migliore dei modi. Dovrai lavorare al posizionamento e alle strategie di monetizzazione che eventualmente potrai mettere in atto.

Tutto questo dovrà avvenire giorno dopo giorno, analizzando i dati prodotti e monitorando le strategie da intraprendere via via che i dati si aggiornano. Per usarli bene occorre essere presenti ogni giorno, guardando i competitor e creando sempre nuove strategie di vendita e di intrattenimento che sappiano mettere in mostra il meglio di te e della tua attività.

Una buona comunicazione

Comunicare bene oggi significa prendere posizioni quando è necessario e intrattenere le persone senza riempirle inutilmente di promozioni e proposte. Per una comunicazione efficace sui social occorre una strategia periodica elaborata a tavolino e una programmazione anticipata. Si sconsiglia per questo la pubblicazione random di contenuti senza una precisa idea e si raccomanda sempre di preparare con un certo anticipo cosa pubblicare, valutando se questo abbia efficacia e sia centrato con il contesto.

Infine occorrerà investire in sponsorizzazioni a pagamento, imparando come si definiscono i target e come rivolgersi a quelli potenzialmente più interessanti a ciò che vendi o promuovi. Le campagne a pagamento aiutano il tuoi canali a raggiungere un numero più ampio di persone ma solo se il tuo annuncio sarà interessante, ben scritto e pertinente. Più le sponsorizzazioni vanno bene e più abbatti i costi con ritorni in vendite e conversioni, per cui è una spesa che si ammortizza facilmente e che crea interessanti ritorni.

Chiaramente è uno strumento complesso per cui la formazione sarà essenziale. In caso questa non fosse possibile sarà vivamente consigliato affidare le sponsorizzazioni a pagamento ad un professionista, che produrrà grafici e report a dimostrazione dell’operato e a deduzioni e strategie in base ai risultati raggiunti. Il professionista padroneggia in modo professionale gli strumenti di sponsorizzazione per cui è la figura più indicate quando non si ha alcuna conoscenza in merito.