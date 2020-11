Proseguono senza interruzione gli sbarchi di migranti a Lampedusa.

Stanno proseguendo senza interruzione alcuna gli sbarchi sull’isola di Lampedusa. Nelle ultime ore sono stati 13 i barconi approdati per un totale di 727 migranti.

Si tratta di un numero che rievoca quelli della scorsa estate, in particolare dei mesi di luglio ed agosto. E siccome le condizioni del mare, anche per i prossimi giorni sono annunciate buone, non si esclude che altri sbarchi possano verificarsi con ulteriore sovraccarico per l’hotspot di contrada Imbriacola.

Hotspot nel quale, al momento, sono ben 1.263 migranti. Nel frattempo, sono stati avviati i primi trasferimenti. Davanti l’isola c’è la nave quarantena “Allegra” dove la Prefettura di Agrigento conta, nelle prossime ore, di trasferire 500 persone.