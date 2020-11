Lo studio: “Gli anticorpi neutralizzanti persistono per mesi nella grande maggioranza delle persone guarite da Covid-19”.

Arrivano buone notizie sul fronte degli anticorpi che una persona sviluppa nel momento in cui guarisce dal Covid. A darle è stato Guido Silvestri, virologo all’Emory University di Atlanta che ha inserito su Facebook “i risultati di uno studio imponente pubblicato oggi sulla rivista ‘Science’ con casistica di oltre 30.000 soggetti, la più grande in assoluto finora”. Nello studio il concetto centrale è che “Gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-Cov2 persistono per mesi nella grande maggioranza delle persone che sono guarite da Covid-19”.

Lo studio ha anche confermato “l’osservazione che re-infezioni con Sars-Cov-2 sono molto rare e supporta l’ipotesi secondo cui si stia formando una robusta immunità di gregge verso il virus nelle aree più colpite dalla prima ondata di pandemia”, sottolinea Silvestri esortando a “diffondere come dovuto questa importante ricerca”.

