La ventunenne nissena Federica La Rocca approda ad “Amici”: “Canto perchè è il mio cuore che canta”

Dal bancone del bar al banco di Amici. Salto non da poco, sogno che si realizza per Federica La Rocca, cantante nissena di 21, che è riuscita ad ottenere il ‘pass’ nella scuola della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Per la giovanissima artista nissena un traguardo importante: si affaccia al mondo della musica attraverso la scuola più ambita d’Italia.

Si è presentata cantando Summertime Sadness di Lana Del Rey, brano che è stato apprezzato da Arisa, ma non da Anna Pettinelli. La conduttrice di RDS aveva abbassato la leva per fermare la musica, ma Arisa e Rudy Zerbi le hanno permesso di continuare e portare a termine la sua esibizione.

Federica farà parte della classe di Amici e ha scelto il banco di Gaia, vincitrice dell’ultima edizione.

Federica già da molto tempo oltre a lavorare come barista, avendo lasciato la scuola a 16 anni, coltivava la sua passione per il canto. Tanta gavetta, serate, locali e poi nel 2016 la partecipazione al 25° Festival Città di Caltanissetta e, nel 2020 la pubblicazione del singolo Amore in contanti scritto insieme a Sire.

Federica ha lasciato la scuola e ha trascorso un momento davvero brutto, dal quale è uscita grazie alla musica. Un ritorno alla vita dopo un periodo difficile in cui si sentiva vuota e senza obiettivi. Non sopporta i ragazzi viziati: “Canto perchè è la cosa più vera e spontanea che ho nella vita. Canto perchè è il mio cuore che canta.”