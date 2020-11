Covid. Dopo il matrimonio in Chiesa gli sposi hanno consumato da soli il pranzo nuziale in trattoria.

In questi giorni la cronaca ha più volte segnalato episodi legati ad interventi delle forze dell’ordine all’interno di locali nei quali si stavano facendo banchetti di nozze con più invitati rispetto alle norme imposte dal Dpcm anti covid.

La vicenda che, invece, arriva da Firenze, parla di due coniugi che, nel momento in cui hanno deciso di convolare a nozze, al banchetto nuziale con i duecento invitati che avevano in un primo momento pensato di organizzare, hanno preferito fare un più semplice pranzo nuziale in trattoria.

Un’esperienza per certi versi insolita quella di Valentina e Diego. La coppia di neo sposini aveva organizzato in anticipo la macchina matrimoniale, ma il Covid ha finito per rivoluzionarne i programmi originari. Programmi che prevedevano duecento invitati e una location da sogno per il giorno più importante delle loro vite.

La seconda ondata di contagio, tuttavia, li ha costretti a rivedere il tutto. Alla fine il matrimonio in chiesa s’è celebrato, ma subito dopo gli sposi, si sono recati soli soletti in una trattoria nella zona centro di Firenze dove hanno comodamente pranzato. Il tutto senza fronzoli, con tanta immediatezza ed altrettanta spontaneità.

Le nozze, invece, erano state celebrate in presenza di pochi intimi. Una volta in trattoria, gli sposi, lui con il suo bel vestito di nozze e lei con il suo abito bianco, hanno consumato il loro pasto nuziale con opportuno…. distanziamento sociale e anche con gusto festeggiando così quello che, in ogni caso, resterà negli annali delle loro vite come uno dei giorni più belli.