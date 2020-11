Covid, Azzurra Cancelleri e Dedalo Pignatone (M5s): “Incontro proficuo con autorità sanitaria nissena”

“Facendo seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata la scorsa settimana insieme al collega Pignatone, ieri abbiamo tenuto un incontro con il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, il dott. Caltagirone, il quale ci ha fornito delle prime delucidazioni di carattere generale in merito alle misure adottate per il contrasto all’epidemia, in attesa di ricevere nei prossimi giorni i dati richiesti in maniera più completa ed approfondita”.

E proseguono: “In passato l’ASP di Caltanissetta ha offerto assistenza anche a pazienti provenienti da altre province, con maggiore carico di lavoro. È evidente, quindi, che occorre una più adeguata pianificazione a livello regionale per non creare scompensi tra gli ospedali delle provincie siciliane”.

“Riteniamo che l’incontro di ieri sia stato proficuo, l’Asp ci ha illustrato le azioni che sta portando avanti, rassicurandoci sui numeri dei posti letto e ci auguriamo che questo possa essere l’inizio di una fruttuosa cooperazione con le autorità sanitarie nissene, nell’ottica della leale collaborazione tra le istituzioni. Fermo restando che il Movimento 5 Stelle proseguirà su più fronti l’azione di monitoraggio sui dati legati al Covid a livello locale e regionale, è importante continuare a riporre fiducia nei nostri medici e in tutto il personale sanitario e a rispettare il loro prezioso lavoro portato avanti quotidianamente con fatica. Auspichiamo di ricevere in tempi brevi i dati richiesti in modo da valutare adeguatamente le azioni da intraprendere per mantenere prioritaria la tutela della salute” concludono i deputati pentastellati.