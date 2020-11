Come trovare le farmacie aperte oggi: la soluzione è in rete

Nella vita capita a tutti di trovarsi in una situazione poco piacevole. Stiamo parlando in particolare delle farmacie, non solo negozi di farmaci, ma punti di distribuzione di prodotti prescritti tramite il servizio sanitario nazionale. Durante il giorno, nel corso della settimana e vicino a casa i problemi non ci sono: ci si reca nella farmacia di fiducia, quella in cui si va quando serve un qualsiasi farmaco, e si acquista quanto prescritto dal medico. Il problema si presenta invece nelle ore notturne, durante i giorni festivi e soprattutto quando si è lontano da casa. In queste situazioni trovare le farmacie aperte oggi vicino a te non è poi così semplice.

Cosa significa farmacia di turno

La problematica non riguarda semplicemente il fatto di non conoscere l’indirizzo o il numero di telefono di una farmacia, per quello esistono vari strumenti. Si tratta invece di trovare le farmacie aperte oggi, in questo preciso momento, che potrebbe anche essere di notte o di domenica. Entra in gioco il concetto di turno, che cerchiamo ora di spiegare. Visto che le farmacie offrono un vero e proprio servizio pubblico, il Servizio Sanitario Nazionale si preoccupa che in ogni zona del Paese sia sempre disponibile tale servizio, in qualsiasi momento del giorno e della notte e anche durante i periodi di festività. Si pensi ad esempio a Natale, o al periodo estivo vicino al giorno di Ferragosto. Per adempiere a questo importante compito le farmacie si accordano tra di loro, per effettuare le aperture straordinarie su turni settimanali. Quindi, a turno, ogni farmacia dà la propria disponibilità a rimanere aperta 24 su 24, o comunque a offrire il servizio di distribuzione dei farmaci con prescrizione medica.

Cosa si può fare in una farmacia di turno

Di fatto una farmacia di turno può offrire ai propri clienti i farmaci, non solo quelli vendibili solo dietro presentazione di prescrizione medica. Si può andare in una farmacia di turno anche per acquistare un farmaco di auto medicazione; ma volendo si può anche richiedere un prodotto di qualsivoglia genere, dagli shampoo ai prodotti alimentari per bambini o per soggetti con specifiche intolleranze o allergie. Quindi, una farmacia di turno si attiva completamente: non ha l’obbligo di dedicarsi esclusivamente alla distribuzione di farmaci prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.

Come funziona una farmacia di turno

In linea generale una farmacia può decidere di aprire regolarmente durante il turno settimanale. Quindi può capitare di trovare una farmacia con le serrande alzate, che consente di giungere fino al classico banco e di saldare il conto alla cassa. Non è però sempre così, anche perché non tutte le zone del Paese sono sicure nel medesimo modo. Inoltre un ampio numero di farmacie durante il turno opera a ranghi ridotti; un singolo farmacista, abilitato alla professione, deve sempre essere presente nel punto vendita. Ma una persona da sola potrebbe non gradire l’idea di aprire al pubblico. Per questo motivo spesso le farmacie di turno funzionano a chiamata: si avvisa della presenza all’esterno della farmacia aperta e il farmacista fornisce i prodotti attraverso una piccola apertura.