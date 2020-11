Campofranco. M5S: “Presenteremo proposta di delibera per il Regolamento delle “Case a un euro”.

CAMPOFRANCO. “Sono passati ormai 2 anni da quando abbiamo fatto approvare una mozione in consiglio comunale sulle “case a un euro”. Poiché ad oggi non è stato fatto alcun passo avanti, abbiamo deciso di presentare una proposta di deliberazione che prevede il regolamento in questione”.

A sostenerlo è stato il M5S campofranchese. Nella nota pubblicata sulla sua pagina facebook ufficiale è stato ricordato: “Il territorio di Campofranco è purtroppo pieno di case pericolanti o abbandonate o semplicemente inabitate, con questo regolamento vogliamo far partire una campagna di sensibilizzazione e dare quegli incentivi per recuperare tutto quel patrimonio immobiliare lasciato a se stesso e ridare così una nuova vita a tutta la comunità.

Lo stesso, con risultati sorprendenti hanno fatto comuni a noi vicini come Cammarata, Mussomeli, Acquaviva Platani; a questo punto la domanda sorge spostanea: cosa impedisce a noi campofranchesi di fare altrettanto?Nulla, è semplicemente questione di volontà politica. Per questo motivo faremo di tutto per far approvare il regolamento in questione ed avviare così un processo di riqualificazione urbana che aspettiamo da fin troppo tempo”.