Angela da … Mondello a Lele Mora mentre la sua canzone vola: oltre 750mila visualizzazioni in 48 ore

La Regina del trash siciliano continua la sua ascesa. Angela Chianello da Palermo, anzi per meglio dire da Mondello, mentre gongola per l’incredibile successo della sua canzone, si è avvicinata al noto rappresentante di Vip Lele Morra che però in un un’Instagram Stories ha precisato: ” Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo” .

Il brano che nonostante le feroci critiche del web che ha letteralmente “fatto a pezzi” la canzone ed i suoi interpreti, in meno di 48ore ha totalizzato oltre 750mila visualizzazioni e si stima che già domani possa tagliare il traguardo del milione.

Angela sorride e tira dritto ringraziando Barbara D’Urso che la ospita nei suoi programmi e appunto Lele Mora tornato a fare quello che sa fare: creare personaggi tv dal nulla.